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Лавров заявил, что настало время для возрождения формата "Россия - Индия - Китай"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в возобновлении дискуссий в формате "Россия - Индия - Китай", с учетом ситуации в отношениях Индии и Китая пришло время его возродить, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Хочу подчеркнуть нашу искреннюю заинтересованность в возобновлении работы тройки "Россия - Индия - Китай", - сказал Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии в Перми в четверг.

По его словам, с момента создания формата по инициативе Евгения Примакова "тройка" "более 20 раз проводила министерские заседания, причем не только на уровне глав внешнеполитических ведомств, но и руководителей других - торговых, экономических и финансовых структур трех стран".

"Теперь, когда, как я понимаю, между Индией и Китаем достигается понимание о том, как успокаивать ситуацию на границе, мне кажется, пришло время эту тройку РИК возродить", - заключил Лавров.

Индия Китай Сергей Лавров
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