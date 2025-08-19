Поиск

Глава МИД КНР отметил положительную динамику в китайско-индийских отношениях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И отметил положительную тенденцию в отношениях между Китаем и Индией после встречи лидеров двух стран в Казани на саммите БРИКС в октябре 2024 года и призвал поддерживать и развивать ее, сообщил во вторник китайский МИД.

"Обе стороны реализовали консенсус, достигнутый лидерами двух стран, постепенно возобновились обмены и диалоги на всех уровнях, в приграничных районах поддерживаются мир и спокойствие", - приводит МИД слова Ван И на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Дели.

Ван И подчеркнул, что, таким образом, "китайско-индийские отношения демонстрируют положительную тенденцию к возвращению в основное русло сотрудничества".

По словам китайского министра, в современном мире "широко распространены односторонние притеснения, а свободная торговля и международный порядок сталкиваются с серьезными вызовами".

Он заявил, что в таких условиях Китай и Индия, как две крупнейшие развивающиеся страны с общим населением более 2,8 млрд человек, должны "внести свой вклад в продвижение многополярности мира и демократизации международных отношений".

Обе страны должны серьезно изучить опыт и уроки 75 лет, прошедших с установления дипотношений между ними, "установить правильное стратегическое взаимопонимание, рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как противников или источников угроз", сказал Ван И.

Он призвал укреплять взаимное доверие, устранять препятствия на пути расширения сотрудничества, закреплять динамику улучшения китайско-индийских отношений.

Китай Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена нефти Brent снизилась до $66,19 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 августа

Рубио заявил, что РФ и Украина для мирного соглашения должны пойти на взаимные уступки

Рубио заявил, что РФ и Украина для мирного соглашения должны пойти на взаимные уступки

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Генсек НАТО заявил, что вопрос изменения границ Украины на встрече в Белом доме не обсуждался

Украина готова за счет Европы приобрести у США вооружений на $100 млрд

В Вашингтоне надеются, что встреча Путина и Зеленского состоится до конца августа

Трамп сообщил, что начал обсуждение с Путиным планов его встречи с Зеленским

Путин и Трамп говорили по телефону около 40 минут

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп завершил переговоры с лидерами стран Европы

Трамп доволен переговорами с Зеленским

Трамп доволен переговорами с Зеленским
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6989 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });