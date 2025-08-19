Глава МИД КНР отметил положительную динамику в китайско-индийских отношениях

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел КНР Ван И отметил положительную тенденцию в отношениях между Китаем и Индией после встречи лидеров двух стран в Казани на саммите БРИКС в октябре 2024 года и призвал поддерживать и развивать ее, сообщил во вторник китайский МИД.

"Обе стороны реализовали консенсус, достигнутый лидерами двух стран, постепенно возобновились обмены и диалоги на всех уровнях, в приграничных районах поддерживаются мир и спокойствие", - приводит МИД слова Ван И на встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Дели.

Ван И подчеркнул, что, таким образом, "китайско-индийские отношения демонстрируют положительную тенденцию к возвращению в основное русло сотрудничества".

По словам китайского министра, в современном мире "широко распространены односторонние притеснения, а свободная торговля и международный порядок сталкиваются с серьезными вызовами".

Он заявил, что в таких условиях Китай и Индия, как две крупнейшие развивающиеся страны с общим населением более 2,8 млрд человек, должны "внести свой вклад в продвижение многополярности мира и демократизации международных отношений".

Обе страны должны серьезно изучить опыт и уроки 75 лет, прошедших с установления дипотношений между ними, "установить правильное стратегическое взаимопонимание, рассматривать друг друга как партнеров и возможности, а не как противников или источников угроз", сказал Ван И.

Он призвал укреплять взаимное доверие, устранять препятствия на пути расширения сотрудничества, закреплять динамику улучшения китайско-индийских отношений.