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Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано вблизи Южных Курил

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло утром в пятницу в Тихом океане возле Южных Курил, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в Тихом океане с эпицентром в 65 км юго-восточнее села Малокурильское (о. Шикотан), очаг залегал на глубине 36 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, сейсмическое событие ощутили на Шикотане силой до четырех-пяти баллов, на о. Кунашир - до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась, никто не пострадал.

По данным собеседника агентства, минувшей ночью в Тихом океане возле Южных Курил в течение 1,5 часов зафиксировали три землетрясения магнитудой от 4,4 до 4,8. Эпицентры подземных толчков располагались в 155-180 км юго-восточнее о. Итуруп на глубине 30 км под морским дном. Эти сейсмические события в населенных пунктах островов не почувствовали.

Кунашир Итуруп Сахалин
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