Еще одно землетрясение магнитудой 5 произошло возле Курил

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пятое за сутки землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в Тихом океане возле Курильских островов, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане в пятницу в 10:41 местного времени (02:41 по Москве) с эпицентром в 92 км восточнее необитаемого курильского о. Матуа с глубиной очага 77 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

Сейсмическое событие в населенных пунктах островов не почувствовали, отметил он.

Как сообщалось ранее, в ночь на пятницу и утром в пятницу в 09:23 местного времени в Тихом океане зафиксированы четыре землетрясения возле Южных Курил магнитудой от 4,4 до 5,6. Тревога цунами не объявлялась, разрушений нет, никто не пострадал.