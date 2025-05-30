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Максимальный порог для получения дополнительной квоты на экспорт зерна повышен до 300%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Правительство России существенно - до 300% повысило максимальный порог для получения дополнительной квоты на экспорт зерна. Такое постановление от 29 мая 2025 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

До этого решения экспортер, получивший квоту при распределении ее основного объема, мог рассчитывать на дополнительную квоту в размере не более 45% от полученного основного объема.

В 2026 году максимальный порог снова будет ограничен 45%, сообщается в постановлении.

Квота на экспорт зерна состоит из двух частей - основной (до 80%) и дополнительной, которая распределяется позже, чем основная.

По данным Минсельхоза, к настоящему времени нераспределенной остается 2,5 млн тонн экспортной квоты на пшеницу, объем которой составляет 10,6 млн тонн. Квота будет действовать по 30 июня 2025 года.

Минсельхоз Правительство
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