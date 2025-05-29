Нераспределенный остаток квоты на экспорт пшеницы из РФ составляет 2,5 млн т

Претендентов на них нет, заявили в Минсельхозе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нераспределенный остаток квоты на экспорт пшеницы из РФ на сегодняшний день составляет 2,5 млн тонн, сообщил начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Сергей Смирнов в ходе Всероссийского зернового форума в четверг.

"Что касается распределения квоты в этом сезоне. Мы в этом году сохранили механизм, когда распределяем сначала основную часть тарифной квоты в феврале, а в дальнейшем дораспределяем между экспортерами дополнительную часть. К сожалению, в этом сезоне экспортеры больше отказывались от распределенных им квот. В итоге на настоящий момент 2,5 млн тонн остаются нераспределенными, и на эти остатки экспортеров мы не видим", - сказал Смирнов.

Квота, срок которой рассчитан с 15 февраля по 30 июня, в этом году составляет 10,6 млн тонн и распространяется только на пшеницу. "В этом году с учетом снижения урожая квота была уменьшена и составила 10,6 млн тонн на пшеницу, а на ячмень, рожь и кукурузу установлена в нулевом объеме", - уточнил он.

Смирнов также напомнил, что в этом сезоне была установлена отдельная квота на кукурузу для двух субъектов Дальнего Востока - Приморского края и Амурской области (337 тыс. тонн и 200 тыс. тонн соответственно), она будет действовать до начала сезона (до 1 июля 2025 года). Сейчас в рамках квоты уплачивается плавающая экспортная пошлина, но в ближайшее время будет издан документ, который обнулит экспортную пошлину из этих двух субъектов, сообщил он.

"Похожее решение принято в отношении пшеницы из Крыма в 400 тыс. тонн до конца года. И в ближайшее время, скорее всего, будет принято решение по пшенице и кукурузе из Калининградской области - с учетом особенностей логистики и в целом экспорта зерна из столь удаленного субъекта", - добавил он.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она не предусматривала видового разделения зерна, распространялась на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.