Поиск

Нераспределенный остаток квоты на экспорт пшеницы из РФ составляет 2,5 млн т

Претендентов на них нет, заявили в Минсельхозе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Нераспределенный остаток квоты на экспорт пшеницы из РФ на сегодняшний день составляет 2,5 млн тонн, сообщил начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Сергей Смирнов в ходе Всероссийского зернового форума в четверг.

"Что касается распределения квоты в этом сезоне. Мы в этом году сохранили механизм, когда распределяем сначала основную часть тарифной квоты в феврале, а в дальнейшем дораспределяем между экспортерами дополнительную часть. К сожалению, в этом сезоне экспортеры больше отказывались от распределенных им квот. В итоге на настоящий момент 2,5 млн тонн остаются нераспределенными, и на эти остатки экспортеров мы не видим", - сказал Смирнов.

Квота, срок которой рассчитан с 15 февраля по 30 июня, в этом году составляет 10,6 млн тонн и распространяется только на пшеницу. "В этом году с учетом снижения урожая квота была уменьшена и составила 10,6 млн тонн на пшеницу, а на ячмень, рожь и кукурузу установлена в нулевом объеме", - уточнил он.

Смирнов также напомнил, что в этом сезоне была установлена отдельная квота на кукурузу для двух субъектов Дальнего Востока - Приморского края и Амурской области (337 тыс. тонн и 200 тыс. тонн соответственно), она будет действовать до начала сезона (до 1 июля 2025 года). Сейчас в рамках квоты уплачивается плавающая экспортная пошлина, но в ближайшее время будет издан документ, который обнулит экспортную пошлину из этих двух субъектов, сообщил он.

"Похожее решение принято в отношении пшеницы из Крыма в 400 тыс. тонн до конца года. И в ближайшее время, скорее всего, будет принято решение по пшенице и кукурузе из Калининградской области - с учетом особенностей логистики и в целом экспорта зерна из столь удаленного субъекта", - добавил он.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она не предусматривала видового разделения зерна, распространялась на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

Telegram разместил конвертируемые облигации на $1,7 млрд

ГК "Русагро" передала в доверительное управление миноритарную долю "Агро-Белогорье"

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

В Казахстане подтвердили планы ОПЕК+ увеличить добычу нефти в июле

Рубль днем растет в паре с юанем, обновил максимум с мая 2023 года

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

ЦБ пропишет обязательный набор финпоказателей для оценки кредитных рисков заемщиков

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области

"Русагро" передала "Агро-Белогорье" в управление Корпорации развития Белгородской области
Разлив мазута в Керченском проливе

В Анапе отказались от сбора туристического налога до конца 2025 года

S7 с конца июля возобновит полеты по маршруту Москва - Новокузнецк

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2276 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6445 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе409 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });