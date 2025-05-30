В МЧС заявили, что система гражданской обороны России нуждается в модернизации

Министерство запросило на модернизацию 155 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Система гражданской обороны России нуждается в модернизации для максимальной защиты населения от внешних угроз, заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Наша основная задача - это спасение человеческих жизней. (...) На мой взгляд, нужно выстраивать систему гражданской обороны. Она должна максимально защитить население России", - сказал Куренков на встрече с журналистами.

По его словам, ведомство намерено продолжить дооснащать защитные сооружения, укрытия, восстанавливать и приводить в порядок подвалы жилых домов и зданий.

Куренков отметил, что во времена Советского союза система гражданской обороны была грандиозной.

"Что касается Советского союза... Честно говоря, наши предки по линии гражданской обороны делали максимальные усилия, и примером тому те предприятия, заводы, которые приходится захватывать (в зоне СВО - ИФ) как укрепрайоны", - сказал министр, отметив, что "система была грандиозная и делалась абсолютно верно".

Куренков сообщил, что для реализации вышеперечисленных целей МЧС запросило у Минфина 155 млрд рублей на модернизацию системы гражданской обороны по всей стране.