Информация об адресах бомбоубежищ появится на "Госуслугах"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россияне смогут отслеживать адреса убежищ в личном кабинете на портале "Госуслуг", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ в четверг.

"Информация о защитных сооружениях гражданской обороны станет доступной на портале "Госуслуг". Доступ к адресам убежищ в личном кабинете на "Госуслугах" уже имеют жители Белгородской области", - заявил представитель ведомства.

Отмечается, что МЧС прорабатывает данный проект с Минцифры во всех субъектах страны.

"В личном кабинете граждан появится специальная вкладка. В ней будет информация о ближайшем убежище, в котором можно временно разместиться в случае ЧС", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, МЧС планирует информировать население и об эвакуационных пунктах в случае объявления эвакуации.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков заявлял, что система гражданской обороны России нуждается в модернизации для максимальной защиты населения от внешних угроз. По словам министра, ведомство намерено продолжить дооснащать защитные сооружения, укрытия, восстанавливать и приводить в порядок подвалы жилых домов и зданий.