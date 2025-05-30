Экс-глава Сибирского отделения РАН Асеев добился снятия судимости по делу о мошенничестве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд в пятницу удовлетворил жалобу экс-председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева на отказ суда первой инстанции в отмене условного осуждения и снятии судимости по делу о мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: жалобу Асеева Александра Леонидовича об отмене решения Советского районного суда Новосибирска удовлетворить, отменить условное осуждение по приговору Советского районного суда и снять судимость до завершения испытательного срока", - огласил решение судья Григорий Бракар.

В апреле Советский районный суд Новосибирска отказал бывшему председателю Сибирского отделения РАН, академику РАН Александру Асееву в просьбе об отмене условного осуждения и снятии судимости.

В своем ходатайстве Асеев указал, что за время после вынесения приговора обязанности, установленные ему судом, выполнял, осознал допущенные им при совершении преступления ошибки, в связи с чем считает возможным отменить ему условное осуждение со снятием судимости.

По материалам дела, в 2009-2010 годах Асеев, занимая пост председателя СО РАН, убедил членов президиума СО РАН реконструировать и предоставить ему коттедж в новосибирском Академгородке для использования в служебных целях – как представительской резиденции.

После проведения дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения. По информации следствия, в 2015 году путем предоставления подложных документов в Советский райсуд Новосибирска он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Сам Асеев неоднократно заявлял о своей невиновности.

Советский райсуд Новосибирска 14 июня 2023 года приговорил Асеева к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в мошенничестве. Коттедж, приватизация которого вменялась в вину Асееву, возвращен в собственность государства.

В начале 2024 года Асеев выплатил штраф в 500 тыс. рублей, назначенный судом, однако коттедж не освободил и проживает в нем до настоящего времени.

"Академик заявил в заседании, что никакого мошенничества он не совершал и что освобождать коттедж не желает", - сообщало управление судебного департамента.

После рассмотрения дела в апелляционной инстанции и вступления приговора в силу горсовет Новосибирска лишил Асеева звания "Почетный житель Новосибирска".

Вышестоящими судебными инстанциями приговор оставлен без изменения.

Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.