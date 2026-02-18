Поиск

Суд выселил бывшего главу СО РАН академика Асеева из коттеджа

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Новосибирске Советский районный суд удовлетворил иск Сибирского отделения РАН к бывшему председателю отделения академику Александру Асееву и членам его семьи об их выселении из коттеджа, приватизация которого ранее привела к уголовному делу в отношении ученого, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Также суд отклонил встречные иски жены и дочери Асеева о признании пользования коттеджем на условиях социального найма.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее Советский суд по иску территориального управления (ТУ) Росимущества признал недействительной сделку по приватизации земельного участка под коттеджем.

Ответчиком по иску выступала дочь академика Ольга Асеева, на которую был приватизирован коттедж, она же заявила иск к управлению Росимущества о расторжении договора купли-продажи земельного участка в связи с существенным изменением обстоятельств. В рамках встречных требований заявитель просила обязать ведомство вернуть уплаченную по договору цену выкупа в размере 284 472 рублей.

Исковые требования ТУ Росимущества мотивированы тем, что на основании ранее вступившего в законную силу судебного акта право собственности Асеевой на трехэтажный коттедж признано отсутствующим. Спорный объект недвижимости был возвращен в собственность государства.

Советский суд Новосибирска 14 июня 2023 года приговорил Асеева к четырем годам условно и штрафу в 500 тысяч рублей, признав его виновным в мошенничестве. Коттедж, приватизация которого вменялась в вину Асееву, возвращен в собственность государства.

В начале 2024 года Асеев выплатил штраф в 500 тысяч рублей, назначенный судом.

После рассмотрения дела в апелляционной инстанции и вступления приговора в силу горсовет Новосибирска лишил Асеева звания "Почетный житель Новосибирска".

Вышестоящими судебными инстанциями приговор оставлен без изменения.

По материалам дела, после проведения дорогостоящего ремонта Асеев в 2013 году заключил договоры найма этого жилого помещения. По информации следствия, в 2015 году представив подложные документы в Советский райсуд Новосибирска, он приватизировал имущество в пользу своей дочери, проживавшей на тот момент во Франции. Сам академик, как считает следствие, права на улучшения жилищных условий не имел.

Ущерб государству следствие оценило почти в 46 млн рублей.

Сам Асеев неоднократно заявлял о своей невиновности.

Также сообщалось, что Восьмой кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление прокуратуры Новосибирской области об отмене постановления апелляционной инстанции Новосибирского областного суда, отменившей условное осуждение со снятием судимости по приговору Советского районного суда в отношении Асеева.

Асеев возглавлял СО РАН в 2008-2017 годах.

