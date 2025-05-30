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Воспламенение баллонов с газом в машине привело к взрывам близ бухты Десантная во Владивостоке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Загоревшиеся баллоны с газом вызвали два взрыва в районе бухты Десантная во Владивостоке, сообщила Антитеррористическая комиссия Приморского края в пятницу.

"Установлено, что причиной взрывов послужило воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-смесью. Повреждений административных зданий не имеется", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел рано утром в пятницу, на место происшествия оперативно прибыли специальные и экстренные службы. Пострадавших и повреждений не выявили. Район был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто.

Сейчас угроза полностью нейтрализована.

Владивосток
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