Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Взрывы произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, жертв и повреждений нет, сообщила Антитеррористическая комиссия Приморского края в пятницу.

"Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто", - говорится в сообщении.

В настоящее время угроза нейтрализована. Проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.

Подробности случившегося не сообщаются.