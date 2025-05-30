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Два взрыва произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Взрывы произошли в районе бухты Десантная во Владивостоке, жертв и повреждений нет, сообщила Антитеррористическая комиссия Приморского края в пятницу.

"Сегодня рано утром во Владивостоке, по данным оперативных служб, в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы. Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто", - говорится в сообщении.

В настоящее время угроза нейтрализована. Проводится комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента.

Подробности случившегося не сообщаются.

Владивосток Приморский край
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