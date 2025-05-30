Минздрав сообщил о снижении детской смертности в РФ более чем на 60% с 2012 года

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Показатель смертности детей в РФ на 100 тыс. несовершеннолетних снизился на 61,5% в период с 2012 года, говорится в презентации, представленной главой Минздрава России Михаилом Мурашко.

Согласно презентации, представленной министром в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, смертность детей в возрасте до 17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста снизилась с 98,7 в 2012 году до 38 в текущем году (январь-апрель 2025 г.) - на 61,5%.

Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми сократилась на 57%. В 2012 году этот показатель составлял 8,6 промилле (смертей на 1 тыс. человек - ИФ); в январе-апреле 2025 г. - 3,7 промилле.

В 40 российских регионах по итогам текущего года показатель младенческой смертности составил менее или 3,5 промилле. Разница по нему между городом и селом сократилась в пять раз, следует из презентации.