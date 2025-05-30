Песков заявил, что при достижении результата на переговорах РФ-Украина речь может зайти и о контактах на высшем уровне

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В случае достижения результата на прямых переговорах делегаций России и Украины "может зайти речь и о контактах на высшем уровне", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин говорил неоднократно, что принципиально он "за" контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы. Но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на переговорах делегаций, на прямых переговорах делегаций двух стран. После этого, если такой результат и когда такой результат будет достигнут, тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, который сказал, что президент страны Реджеп Эрдоган готов был бы принять у себя президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.