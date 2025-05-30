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МИД Турции допустил, что в Стамбуле смогут договориться о встрече Эрдогана, Путина, Трампа и Зеленского

МИД Турции допустил, что в Стамбуле смогут договориться о встрече Эрдогана, Путина, Трампа и Зеленского
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины в Стамбуле могут помочь договориться о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, предположил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Переговоры в Стамбуле могли бы позволить организовать встречу в Турции Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского", - цитирует Фидана агентство "Анадолу".

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По словам Фидана, контакты РФ и Украины в Стамбуле "доказали, что переговоры могут дать конкретные результаты". Он подчеркнул, что Турция "стремится к сохранению этого импульса".

Фидан отметил, что Турции нужно будет либо "закрыть глаза на продолжение" конфликта РФ и Украины, либо "достичь долгосрочного мира в течение этого года".

Накануне Фидан прибыл на Украину с двухдневным визитом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить украинским переговорщикам и обсудить свой меморандум с условиями урегулирования конфликта в ходе прямых переговоров 2 июня в Стамбуле.

Первый раунд переговоров состоялся там же 16 мая.

Турция Стамбул Владимир Зеленский Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
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