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Аэропорт в Бодайбо могут начать строить по концессии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Росавиация рассматривает возможность заключения концессионного соглашения для строительства и реконструкции аэропорта в городе Бодайбо на севере Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора Игоря Кобзева по итогам его рабочей поездки в Бодайбинский район.

"Сейчас для продолжения строительства и реконструкции (аэропорта Бодайбо - ИФ) обсуждается возможность государственно-частного партнерства. Взлетно-посадочная полоса аэропорта находится в федеральной собственности. Концессионное соглашение намерены заключить Росавиация и инвестор, которым готово стать АО УК "Аэропорты регионов"", - сказал на встрече с местными жителями Кобзев.

В пресс-службе добавили, что у населения был начат выкуп земельных участков, расположенных на территории будущего строительства взлетно-посадочной полосы, демонтированы старые конструкции, начаты земляные работы. Они не мешают выполнению полетов, аэропорт Бодайбо работает в штатном режиме.

"В рамках модернизации аэропортового комплекса планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу, перрон и стоянки воздушных судов, построить рулежную дорожку", - сказано в пресс-релизе.

"Ротек" в июле 2024 года в одностороннем порядке отказался от строительства аэропортового комплекса в Бодайбо. Контракт с компанией был заключен в конце 2022 года по начальной (максимальной) цене 7,425 млрд рублей, заказчиком работ выступало ФКУ "Ространсмодернизация".

В марте 2025 года первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников сообщил, что регион ожидает объявления нового тендера на строительство аэропортового комплекса в Бодайбо в 2026 году.

Аэродром Бодайбо расположен на правом берегу реки Витим, на северо-восточной окраине Бодайбо. Длина грунтовой взлетно-посадочной полосы составляет 1,66 км, ширина - 42 м. Главная проблема аэродрома - его грунтовое покрытие. Во время таяния снега и дождя ВПП раскисает, что влияет на регулярность авиасообщения. После модернизации аэропорт, где сейчас садятся только Ан-24 и Ан-26, сможет принимать Superjet 100. Через авиаузел также станет возможной более оперативная доставка вахтовиков для золотодобычи.

В Бодайбинском районе добывается более 95% золота Иркутской области.

До ноября 2020 года оператором аэропорта Бодайбо было золотодобывающее ЗАО "Ленсиб" (структура "Полюса"), позже аэропортовый бизнес был выделен в отдельное АО "Аэропорт Бодайбо".

Бодайбо Иркутск Росавиация Игорь Кобзев Ленсиб Аэропорты регионов Иркутская область
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