"Ротек" отказался от контракта на модернизацию аэропорта иркутского Бодайбо за 7,4 млрд руб.

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - АО "Ротек" (Москва) в одностороннем порядке отказалось от строительства аэропортового комплекса в Бодайбо – центра золотодобычи Иркутской области.

Соответствующий отказ за подписью гендиректора "Ротека" Олега Грошева был размещен 2 июля на сайте госзакупок. В качестве причины расторжения контракта указано, что заказчик (ФКУ "Ространсмодернизация") просрочил предоставление строительной площадки.

"Интерфакс" пока не обладает комментариями "Ротека". Источник агентства в правительстве Иркутской области сообщил, что подрядчик столкнулся с логистической проблемой, связанной с трудностями по завозу материалов и оборудования.

В конце 2022 года ФКУ "Ространсмодернизация" выбрало АО "Ротек" подрядчиком строительства ряда ключевых объектов аэродрома в аэропорту Бодайбо. Контракт с компанией был заключен по начальной (максимальной) цене 7,425 млрд рублей.

Согласно материалам госзакупок, в конце 2022 года "Ротек" выставил "Ространсмодернизации" счет на оплату 3,55 млрд рублей в качестве аванса для проведения строительных работ.

В конце 2023 года правительство Иркутской области сообщило, что "Ротек" приступил к строительным работам в Бодайбо.

По материалам госзакупок, исполнитель госконтракта занимался снятием грунта, разработкой траншеи, демонтажем существующего покрытия взлетной полосы из сборных плит, подготовкой территории к строительству. Всего подрядчик выполнил работ на 26,29 млн рублей из общей суммы контракта 7,425 млрд рублей.

Также сообщалось, что в рамках контракта "Ротеку" предстояло построить в Бодайбо асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу (расчетной длиной до 2,15 км), рулежную дорожку, перрон (до 6 самолетов), площадку по обработке самолетов противообледенительными жидкостями, поставить светосигнальное, метеорологическое оборудование, а также смонтировать водосточно-дренажную систему, очистные сооружения, объекты электроснабжения и теплоснабжения, аварийно-спасательную станцию и сделать ограждение аэропорта. Завершить все работы было необходимо до 10 декабря 2024 года.

Сам аэродром расположен на правом берегу реки Витим, на северо-восточной окраине Бодайбо. Длина грунтовой полосы составляет 1,66 км, ширина - 42 м. Главная проблема аэродрома – его грунтовое покрытие. Во время таяния снега и дождя ВПП раскисает, что влияет на регулярность авиасообщения. После модернизации аэропорт, где сейчас садятся только Ан-24 и Ан-26, сможет принимать Superjet 100. Через авиаузел также станет возможной более оперативная доставка вахтовиков для золотодобычи.

В Бодайбинском районе добывается более 95% золота Иркутской области.

До ноября 2020 года оператором аэропорта Бодайбо было золотодобывающее ЗАО "Ленсиб" (структура "Полюса"), позже аэропортовый бизнес был выделен в отдельное АО "Аэропорт Бодайбо".