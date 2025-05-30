Путин обсудил с членами Совбеза РФ вопросы обеспечения россиян лекарствами

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы обеспечения россиян лекарственными препаратами в нынешних условиях.

"В повестке дня оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности сегодня, вроде бы, сугубо мирные вопросы, вопросы здравоохранения, но обеспечение суверенитета, безопасности России, особенно связанное с обеспечением лекарственными препаратами, - вопрос непростой в сегодняшних условиях", - сказал он в начале совещания.

Затем глава государства предложил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.