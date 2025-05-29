Более 80% зарегистрированных в РФ за 3 года лекарств - отечественного или локализованного производства

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России 82% зарегистрированных за последние три года лекарственных препаратов являются отечественного или локализованного в стране производства, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня на благо страны работает более 550 фармацевтических производств. В 2024 году в гражданский оборот выпущено 6 млрд упаковок лекарственных препаратов, из них 70% отечественного производства. 82% зарегистрированных за последние три года лекарственных препаратов отечественного или локализованного в России производства", - сказал Мурашко в четверг на XXVII Всероссийской конференции "ФармМедОбращение 2025".

Министр сообщил, что розничная торговля препаратами осуществляется почти на 132 тыс. объектов, почти треть из них - это фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, участковые больницы. Около 1,3 тыс. объектов имеют лицензию на изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения, ещё 19 организаций получили лицензию на изготовление радиофармацевтических лекарственных препаратов.

"Нам удалось в этом году обеспечить признание социальной миссии аптек, деятельность которых связана с лекарственным обеспечением, и включить их официально в систему здравоохранения путём изменения общероссийского классификатора видов экономической деятельности", - отметил Мурашко.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев ранее сообщил, что с 1 июня 2025 года аптеки, в том числе производственные, официально становятся частью системы здравоохранения.

"Подписан приказ об изменении ОКВЭД для аптек. До этого они были отнесены к торговле", - написал Башанкаев в своем телеграм-канале.



