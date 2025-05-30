Балтфлот летом проведёт несколько десятков учений

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков учений пройдут за время летнего периода обучения на Балтийском флоте (БФ), сообщил в пятницу штаб объединения.

"В летнем периоде силы Балтийского флота примут участие более чем нескольких десятках учений разной направленности", - сказано в сообщении по итогам заседания Военного совета Балтийского флота.

По данным пресс-службы БФ, в летнем периоде обучения "усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов Российской Федерации в балтийской морской зоне".

"Также моряки-балтийцы продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для Военно-морского флота России", - говорится в сообщении.

БФ - оперативно-стратегическое объединение ВМФ Вооружённых сил РФ на Балтийском море.