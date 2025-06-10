РФ провела учение с условными ракетными ударами по морским и береговым целям на Балтике

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ракетные комплексы "Бастион", малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота отработали нанесение ракетных ударов по надводным и береговым целям условного противника на учении в Балтийском море, сообщила пресс-служба Балтфлота во вторник.

"В морских полигонах Балтийского флота корабельные ударные группы в составе малых ракетных кораблей "Зеленый Дол", "Серпухов", "Наро-Фоминск", ракетных катеров "Чувашия" и "Моршанск" выполнили электронные ракетные пуски ракетными комплексами "Калибр" и "Москит" по целям, имитирующим отряды кораблей условного противника и объекты береговой инфраструктуры", - говорится в сообщении флота.

Отмечается, что одновременно с кораблями флота расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" "отработали элемент учения по нанесению ракетных ударов по кораблям противника".

"Военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы успешно выполнили задачи по обнаружению и нанесению ракетного удара по противнику с применением береговых ракетных комплексов "Бастион"", - сообщили в пресс-службе.

По данным флота, в ходе учения экипажи вели поиск кораблей условного противника, корабельные боевые расчеты отрабатывали алгоритмы действий по отражению воздушного удара.

"В ходе отработки практических действий в море корабельными ударными группами флота также выполнены задачи по боевому маневрированию и сближению с морскими целями на установленную дистанцию, уничтожение морских целей корабельными артиллерийскими комплексами вооружения, а также задачи по противоминной, противовоздушной и противодиверсионной обороне", - заявили в Балтфлоте.

27 мая стартовало крупное плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов. В учении задействовано 20 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 3 тыс. военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало Минобороны РФ, маневры проводятся в рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования.