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РКН сообщил о повышенной нагрузке на сервис по приему заявок на обработку персональных данных

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что его сервис по приему заявок на обработку персональных данных испытывает большую нагрузку, но сейчас проблем в его работе нет.

"В связи с большим количеством обращений время ответа сервиса может быть увеличено", - говорится в сообщении пресс-службы РКН, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

По информации ведомства, "на этой неделе РКН фиксирует существенный рост общего числа уведомлений об обработке персональных данных".

"Если обычно ведомство регистрировало ежедневно от 500 до 800 уведомлений, то за последние сутки через портал персональных данных поступило 390 тыс. уведомлений. Общее количество зарегистрированных уведомлений достигло 1,28 млн, тогда как в конце апреля этот показатель составлял 0,97 млн", - уточнила пресс-служба ведомства.

По данным РКН, основной поток запросов приходится на рабочие часы - с 10 до 18 по московскому времени.

"В настоящее время сайт работает в штатном режиме, форма уведомления доступна для подачи заявок", - отметили в пресс-службе.

В пятницу вступил в силу федеральный закон, усиливающий административную ответственность за утечки персональных данных и нарушения требований к их обороту, в том числе вводящий оборотные штрафы для бизнеса.

Роскомнадзор
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