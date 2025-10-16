Поиск

С начала года в РФ зафиксировали 65 утечек персональных данных

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, расходы компаний на информационную безопасность растут, а число утечек персональных данных снижается: с начала года в РФ зафиксированы всего 65, тогда как в прошлом году их было 135.

"Я не знаю, являются ли текущие цифры по утечкам результатом (принятия - ИФ) этого закона или так совпало. Но у нас есть данные Роскомнадзора. Это официально зарегистрированные крупные утечки персданных. В прошлом году было порядка 135. А сейчас у нас, я боюсь сглазить, но сейчас у нас пока 65", - сказал Шадаев в четверг на ежегодной конференции "Сохранить всё. Безопасность информации".

Так он ответил на вопрос о влиянии введения оборотных штрафов на число утечек персональных данных.

"Пока мы идём в этом смысле относительно прошлого года неплохо. Надеюсь, за оставшееся время до конца года каких-то глобальных новых утечек не произойдет", - добавил министр.

Поэтому, по его словам, "если смотреть на статистику, то она неплохая".

"Расходы на кибербез, мне кажется, в целом, несмотря на непростую экономическую ситуацию, растут, а количество утечек уменьшается", - сказал глава Минцифры.

Таким образом, заключил министр, "результат, в целом, неплохой пока получается".

"Пока ни разу не применили оборотные штрафы. В этом смысле к тяжёлой артиллерии пока не прибегаем. Мы видим, что расходы (на кибербезопасность - ИФ) всё-таки бизнес начинает на системной основе. И это очень хорошо", - отметил он.

Шадаев подчеркнул, что целью принятие закона о введении оборотных штрафов за повторные утечки персональных данных является не наказание за потерю данных, а стимулирование компаний к повышению безопасности данных, увеличению вложений в их защиту.

Закон, усиливающий административную ответственность за утечки персональных данных и нарушения требований к их обороту, в том числе вводящий оборотные штрафы для бизнеса за повторные утечки, вступил в силу 30 мая.

Максут Шадаев Минцифры РФ Роскомнадзор
