Один человек пострадал при атаке дрона в Брянской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов поселка Уборки Климовского района, пострадал мирный житель.

Мужчина доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая помощь, написал губернатор в своем телеграм-канале.

Днем 30 мая украинский беспилотник атаковал Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, обошлось без пострадавших, сообщил глава администрации города Максим Пухов.