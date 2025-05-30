Власти Энергодара сообщили об атаке дрона

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС, был атакован в пятницу украинским беспилотником, обошлось без пострадавших, сообщил глава администрации города Максим Пухов.

"Сегодня была совершена атака ВСУ с помощью БПЛА неустановленного типа по зданию, расположенному на проспекте Строителей. Пострадавших нет, возгорания не произошло", - написал он в Telegram.

По его словам, системы жизнеобеспечения Энергодара функционируют в штатном режиме.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 21 мая - несколько дронов атаковали кровлю корпуса учебно-тренировочного центра ЗАЭС.