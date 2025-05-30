Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в I квартале 2025 года составила 170 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, прогнозировал чистую прибыль компании в ответном периоде в размере 166 млрд рублей.

По сравнению с данными IV квартала 2024 года прибыль компании выросла на 7,6%.

В пресс-релизе компания поясняет, что снижение квартальной прибыли по сравнению с I кварталом 2024 года произошло на фоне роста ключевой ставки. Так, процентные расходы по кредитам и займам выросли в 1,8 раза год к году, подчеркивается в информации.

В I квартале 2024 года чистая прибыль "Роснефти" составила 399 млрд рублей.

Выручка "Роснефти" в I квартале 2025 года снизилась к данным предыдущего квартала на 8,5% - до 2,283 трлн рублей на фоне снижения рублевых цен на нефть сорта Urals (прогноз по выручке был 2,25 трлн рублей). При этом, темп снижения затрат и расходов был меньше, чем динамика выручки, в том числе из-за индексации тарифов естественных монополий, поясняет "Роснефть".

Выручка компании в I квартале 2024 года составляла 2,594 трлн рублей.

Показатель EBITDA в I квартале 2025 года составил 598 млрд руб., снизившись на 15,5% к предыдущему кварталу (прогноз по EBITDA - 591 млрд рублей).

EBITDA за I квартал 2024 года равнялась 857 млрд рублей.

В пресс-релизе приводятся слова главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина который отметил, что в отчетном периоде компания работала в условиях дальнейшего ухудшения макроконъюнктуры, включая снижение цены российской нефти Urals и расширение дисконтов, новые санкционные ограничения, а также укрепление рубля. "Банк России принимает самостоятельные решения по определению курса национальной валюты, принимая во внимание, прежде всего, реалии финансовой системы. Формирование курса, таким образом, не учитывает экономические условия деятельности компании, что создает дополнительные издержки при расчете налогооблагаемой базы, конверсии валют, занижает стоимость нефти в рублях и так далее", - сказал Сечин.

Дополнительное давление на показатель EBITDA в 1 кв. 2025 г. оказал рост транспортных затрат на фоне индексации тарифов естественных монополий. Так, тарифы "Транснефти" на прокачку нефти выросли на 9,9% с января 2025 г., на транспортировку нефтепродуктов и на грузовые железнодорожные перевозки - на 13,8% с конца 2024 г., отмечает глава "Роснефти".

"Опережающий инфляцию рост тарифов наблюдается у большинства естественных монополий, включая даже "Почту России": с начала 2024 г. пересылка простой почтовой карточки подорожала на 20%. Тарифы на электроэнергию с июля 2024 г. были повышены на 9,1%, а в июле 2025 г. запланирована их индексация еще на 11,6%. Помимо этого, согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития, в 2025 г. индексация регулируемых цен на газ, тарифов на электроэнергию, тарифов сетевых компаний превысит прогнозную инфляцию, что будет ускорять инфляцию издержек", - добавил Сечин.

Удельные расходы на добычу углеводородов "Роснефти" в I квартале 2025 г. составили 3 долл./барр.н.э.

Капитальные затраты "Роснефти" в I квартале 2025 г. равнялись 382 млрд руб., снизившись на 2,1% к IV кварталу предыдущего года. Динамика показателя обусловлена плановой реализацией инвестиционной программы, в основном, на активах сегмента "Разведка и добыча".

В I квартале 2024 года капзатраты Роснефти были 269 млрд рублей.