Семь человек пострадали при атаке украинских дронов на Курскую область

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки беспилотников ранены семь человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в субботу.

"ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по Рыльскому и Льговскому районам. (...) Пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Ещё двое женщин и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии", - написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что в результате атаки беспилотника ВСУ в Рыльске в многоквартирном доме загорелась квартира. Сейчас пожар ликвидирован. Также в соседнем доме беспилотник ударил по третьему этажу, в одной из квартир начался пожар, который ликвидировали. В ряде домов выбиты окна и посечены фасады. Жителей многоквартирного дома эвакуировали, им предложено временное размещение.

"Все экстренные службы работают на местах, по моему поручению там также находится глава района. Завтра с раннего утра начнётся подомовой обход для замеров повреждённых оконных блоков. Дал поручение врио замгубернатора по строительству и врио министра ЖКХ и ТЭК оказать максимальную поддержку в восстановлении жилья", - отметил врио губернатора.

Кроме того, в посёлке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж - пожарные расчёты работают на месте. "В одном из строений находилась семья из трёх человек, все они самостоятельно обратились в Льговскую ЦРБ, сейчас с ними работают медики. На месте происшествия находится глава района", - добавил Хинштейн.