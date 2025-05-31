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Число пострадавших при атаке украинских дронов на Курскую область выросло до 14

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Хинштейн сообщал о трех пострадавших в Льговском районе. Таким образом, число пострадавших в муниципалитете составило пять человек.

Кроме того, по его данным, утром по Рыльскому району был нанесен повторный удар.

"Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.

В результате удара в соседнем в многоквартирном доме выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля.

"Легкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", - сообщил врио губернатора.

Также он рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке дронов в Рыльском районе.

"Из числа пострадавших в Рыльске: шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина - в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице", - написал Хинштейн.

Ранее он сообщил, что после ночной атаки беспилотников ВСУ в Рыльском районе пострадали семь человек, в Льговском - трое.

Курская область Александр Хинштейн
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