Число пострадавших при атаке украинских дронов на Курскую область выросло до 14
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки ВСУ на Льговский и Рыльский районы возросло до 14 человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"К сожалению, в Льговском районе из-за ночной атаки пострадали еще двое детей: у них минно-взрывная травма, состояние средней степени тяжести. Сейчас они находятся под присмотром врачей", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.
Ранее Хинштейн сообщал о трех пострадавших в Льговском районе. Таким образом, число пострадавших в муниципалитете составило пять человек.
Кроме того, по его данным, утром по Рыльскому району был нанесен повторный удар.
"Сегодня рано утром враг атаковал территорию агрофирмы "Южная" в Рыльском районе. Возник пожар, его сейчас ликвидируют пожарные", - написал Хинштейн в своем телеграм-канале в субботу.
В результате удара в соседнем в многоквартирном доме выбиты и повреждены окна, входная дверь, кровля.
"Легкие ранения получили два жильца дома. Медицинская помощь оказана на месте. Позже планируют приехать в Рыльскую ЦРБ на дообследование", - сообщил врио губернатора.
Также он рассказал о состоянии пострадавших при ночной атаке дронов в Рыльском районе.
"Из числа пострадавших в Рыльске: шесть человек в состоянии средней степени тяжести, среди которых и двое несовершеннолетних детей, один мужчина - в тяжелом состоянии. Все сейчас находятся в Курской областной больнице", - написал Хинштейн.
Ранее он сообщил, что после ночной атаки беспилотников ВСУ в Рыльском районе пострадали семь человек, в Льговском - трое.