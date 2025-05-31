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Крупный пожар тушат на деревообрабатывающем предприятии в Вологодской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на площади 1,5 тыс. кв. м ликвидируют на территории деревообрабатывающего комбината в Великоустюгском округе Вологодской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Накануне ближе к полуночи в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании на территории лесопильного предприятия в поселке Новатор. По прибытию подразделений было установлено, что горит готовая продукция", - говорится в сообщении.

Около 3 часов ночи возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м.

В ликвидации задействованы 55 человек, 26 единиц техники.

По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ".

МЧС Вологодская область
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