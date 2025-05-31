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Ликвидирован пожар на вологодском деревообрабатывающем предприятии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на территории деревообрабатывающего комбината в Великоустюгском округе Вологодской области, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

По информации врио главы Великоустюгского округа Игоря Быкова, пожар произошел на территории ООО "Новаторский ЛПХ". "Возгорание началось с сушильного цеха. По предварительным данным, сгорели два цеха лесопиления с оборудованием и готовая продукция", - написал Быков на своей странице во "ВКонтакте".

Пострадавших и погибших нет.

Ранее сообщалось со ссылкой на МЧС, что площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

Вологодская область МЧС
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