Российские военные взяли под контроль село Новополь в ДНР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в субботу, что под российский контроль перешло село Новополь в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщило Минобороны, в течение суток группировка "Запад" продолжила продвижение в глубину украинской обороны, группировки "Центр" и "Южная" улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Грушевка и Благодатовка Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли более 220 военных, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Алексеевка, Владимировка, Новоэкономическое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство.

Потери украинских сил за сутки составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сказали в ведомстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Дружковка, Иванополье, Серебрянка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны РФ.

По словам военных, армия Украины потеряла в течение суток до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - сказали в военном ведомстве.