Поиск

Российские военные взяли под контроль село Новополь в ДНР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило в субботу, что под российский контроль перешло село Новополь в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новополь Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщило Минобороны, в течение суток группировка "Запад" продолжила продвижение в глубину украинской обороны, группировки "Центр" и "Южная" улучшили положение.

"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Грушевка и Благодатовка Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки ВСУ потеряли более 220 военных, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Алексеевка, Владимировка, Новоэкономическое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство.

Потери украинских сил за сутки составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, сказали в ведомстве.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Пазено, Дружковка, Иванополье, Серебрянка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - сообщает Минобороны РФ.

По словам военных, армия Украины потеряла в течение суток до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - сказали в военном ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР Новополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ликвидирован пожар на вологодском деревообрабатывающем предприятии

Арестован член совета директоров ТГК-14 Мясник

Высокая пожарная опасность прогнозируется в более чем 10 регионах РФ

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии

Бывший топ-менеджер "Росатома" Геннадий Сахаров приговорен к 12 годам колонии

Что произошло за день: пятница, 30 мая

На синагогу в Сочи совершено нападение

Суд признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам ручной клади

Суд признал незаконными требования авиакомпании "Победа" к размерам ручной клади

РКН сообщил о повышенной нагрузке на сервис по приему заявок на обработку персональных данных

Иноагентом признаны демограф Алексей Ракша и правозащитник Александр Черкасов

Иноагентом признаны демограф Алексей Ракша и правозащитник Александр Черкасов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2279 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });