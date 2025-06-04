Минобороны РФ заявило о взятии под контроль села Редкодуб в ДНР

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что село Редкодуб в ДНР перешло под российский контроль.

Село освободили подразделения группировки войск "Запад", заявили в ведомстве.

Минобороны России также опубликовало кадры взятия под контроль этого населенного пункта.

"Штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели вражескими позициями, зачистив дома и сооружения от остатков подразделений гарнизона ВСУ. После освобождения населенного пункта от украинских формирований военнослужащие штурмовых отрядов мотострелкового соединения группировки установили флаги Российской Федерации", - говорится в комментарии Минобороны РФ к опубликованному видео.

Военные также сообщили, что подразделения группировки "Запад" нанесли удары по пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка в Харьковской области и Волчий Яр в ДНР.

По данным ведомства, ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Приволье, Никифоровка, Серебрянка, Переездное, Константиновка, Иванополье и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что украинские силы за сутки на данном участке потеряли до 250 военнослужащих, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Петровского, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка Донецкой Народной Республики", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери ВСУ составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.

В Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли удары по шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Плавни, Павловка, Орехов, Новояковлевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Украинские силы потеряли здесь до 75 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.



