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Четверо погибли при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, десятки пострадали при обрушении моста на пассажирский поезд в Брянской области, сообщил телеканала "Россия24".

"В настоящее время известно точно о четырех погибших, пострадавших больше 20 человек", - сказал корреспондент телеканала в прямом эфире.

Ранее глава региона Александр Богомаз сообщил об обрушении моста в Выгоничском районе.

"В Выгоничском районе произошло обрушение моста. В настоящее время в районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. Есть пострадавшие", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

МЧС РФ сообщило, что пожарно-спасательные подразделения проводят аварийно-спасательные работы на месте происшествия.

Направлены дополнительные силы министерства, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для проведения работ в ночное время, говорится в сообщении.

Московская железная дорога (МЖД) проинформировала, что инцидент произошел на однопутном перегоне Пильшино - Выгоничи.

"Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда", - уточнили в МЖД, .

Там добавили, что на движение других поездов произошедшее не влияет.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Брянской области.

"В результате происшествия был поврежден пассажирский поезд сообщением Климово -Москва. Соблюдение прав пассажиров железнодорожного транспорта на контроле прокуратуры", - заявили в надзорном ведомстве.

Брянская область мост обрушение жертвы
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