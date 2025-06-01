Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 июня

Мост рухнул на пассажирский поезд под Брянском, обрушение железнодорожного моста в Курской области, Уиткофф отверг предложения ХАМАС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Семь человек погибли, 66 пострадали при обрушении моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе Брянской области. Глава региона Александр Богомаз заявил, что причиной обрушения был подрыв. Поезд направлялся из Климова в Москву, пассажиров эвакуировали в ПВР на станции Выгоничи. Оттуда их доставили на автобусах на вокзал Брянск-Орловский и отправили на резервном поезде в столицу.

- Железнодорожный мост рухнул в Курской области. Часть грузового состава, проезжавшего по мосту, упала на автомобильную дорогу под ним. Один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

- Стив Уиткофф назвал неприемлемыми выдвинутые ХАМАС условия перемирия в секторе Газа. Спецпосланник президента США призвал группировку принять его предложение: "Это единственный способ добиться 60-дневного перемирия в ближайшие дни". Израиль пообещал продолжить военную операцию в палестинском анклаве.

- Оман предложил создать на Ближнем Востоке консорциум по обогащению урана. По данным Axios, эту идею, поддержанную Штатами, озвучил министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи оманский коллега во время их встречи в Тегеране в субботу. Аракчи подтвердил, что получил предложение, и пообещал, что иранские власти ответят на него.

- В центре Парижа произошли столкновения полицейских с болельщиками футбольного клуба "Пари Сен-Жермен". Они прорвались через заграждения в районе площади Шарля де Голя, полицейские применили водомет. В районе стадиона "Парк де Пренс" были слышны взрывы петард, полиция применила слезоточивый газ. По данным на вечер субботы задержаны 59 человек. ПСЖ в ночь на воскресенье выиграл Лигу чемпионов, матч в Мюнхене с итальянским "Интером" закончился со счетом 5:0 в пользу парижского клуба.