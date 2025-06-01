РЖД сообщило об эвакуации в ПВЗ пассажиров поезда, на который рухнул мост

Они продолжат поездку в резервном поезде

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры поезда №86 Климов-Москва эвакуированы в пункт временного размещения (ПВЗ) на станции Выгоничи, откуда их доставляют на автобусах на вокзал Брянск-Орловский, сообщили в РЖД.

"Пассажиры поезда №86 Климов-Москва эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах доставляются на вокзал Брянск-Орловский. Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пути пассажиров будут сопровождать медицинские бригады.