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Два восстановительных поезда ликвидируют последствия обрушения моста под Курском

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два восстановительных поезда задействованы в ликвидации схода тепловоза с вагонами из-за падения пролета моста в Курской области, сообщили в РЖД.

"Сегодня в 2:21 на однопутном перегоне Остапово - Михайловский Рудник в Курской области произошел сход тепловоза и трех порожних вагонов грузового поезда из-за падения пролета моста. На месте проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, в которых задействованы два восстановительных поезда", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на период работ движение пригородных поездов осуществляется до станции "Михайловский Рудник". От станции "Михайловский Рудник" до "Арбузово" организовано автобусное сообщение. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет, отметили в РЖД.

Для координации работы по ликвидации последствий инцидента компания организовала оперативный штаб.

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