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Железнодорожный мост обрушился в Курской области, есть пострадавшие

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ночью в Железногорском районе Курской области во время движения грузового состава произошло обрушение железнодорожного моста, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза - сотрудники МЧС его оперативно локализовали", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье утром.

По его данным, один из машинистов получил травмы ног, всю локомотивную бригаду доставили в больницу.

"Автомобильное движение под мостом временно приостановлено, организован объезд", - добавил глава региона.

Курская область железнодорожный мост обрушение пострадавшие
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