Российские войска взяли под контроль село Алексеевка в Сумской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Алексеевка в Сумской области, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки группировкой "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области.

"Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России организация - ИФ) в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

По его данным, потери украинских сил за сутки составили более 510 военных, пять бронетранспортеров, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны РФ.

По словам российских военных, в течение суток украинская армия потеряла до 280 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что за сутки ВСУ потеряли до 210 военных, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области", - сообщило ведомство.

По его данным, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области", - сообщили в Минобороны.

Армия Украины за сутки потеряла свыше 85 военных, шесть автомобилей, две гаубицы, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сказали в ведомстве.