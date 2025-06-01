Поиск

Российские войска взяли под контроль село Алексеевка в Сумской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Алексеевка в Сумской области, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Алексеевка Сумской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, за сутки группировкой "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники девяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Павловка, Могрица, Садки, Рыжевка, Корчаковка, Новая Сечь, Писаревка, Храповщина и Искрисковщина Сумской области.

"Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщает Минобороны.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад Нацгвардии и бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в России организация - ИФ) в районах населенных пунктов Шевченко, Полтавка, Разино, Муравка, Удачное, Димитров, Яблоновка, Красноармейск, Русин Яр, Ульяновка, Петровского и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили в ведомстве.

По его данным, потери украинских сил за сутки составили более 510 военных, пять бронетранспортеров, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция обзора воздушного пространства 36Д6 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нелеповка, Северск, Серебрянка, Клебан-Бык, Константиновка, Иванополье и Дылеевка Донецкой Народной Республики", - сказали в Минобороны РФ.

По словам российских военных, в течение суток украинская армия потеряла до 280 военнослужащих, три автомобиля, три артиллерийских орудия, а также бронетранспортер М113 и боевую бронированную машину HMMWV производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Диброва, Глущенково Харьковской области, Волчий Яр, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики", - сказали в министерстве.

Там сообщили, что за сутки ВСУ потеряли до 210 военных, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Отрадное, Карла Маркса Донецкой Народной Республики, Комсомольское и Темировка Запорожской области", - сообщило ведомство.

По его данным, ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Павловка Запорожской области, Берислав, Антоновка, Токаревка и Садовое Херсонской области", - сообщили в Минобороны.

Армия Украины за сутки потеряла свыше 85 военных, шесть автомобилей, две гаубицы, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сказали в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Алексеевка Сумская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков отметил, что в Кремле очень внимательно отслеживают каждое слово Трампа

Еще один участок железнодорожных путей поврежден в Брянской области

Подрыв железнодорожного моста в Курской области

Объезд места подрыва моста в Курской области организован через Железногорск

Объезд места подрыва моста в Курской области организован через Железногорск

Стрелявший с крыши дома житель Мурманска скончался в больнице

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Путин всю ночь получал доклады о произошедшем в Курской и Брянской областях

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Один пострадавший в Брянской области ребенок находится в реанимации

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в Брянской области, в том числе младенец, в тяжелом состоянии
Обрушение моста на поезд в Брянской области

СКР подтвердил, что мосты в Брянской и Курской областях обрушились после подрывов

Эксперты СКАН-Интерфакс зафиксировали рост интереса к Дню защиты детей

Обрушение моста на поезд в Брянской области

Последствия обрушения моста в Брянской области устраняют 180 человек и 60 единиц техники

Хроники событий
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области16 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6461 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области5 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2282 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });