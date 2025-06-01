Военные РФ сообщили об ударах по военному аэродрому и складам боеприпасов ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в течение суток поразили ремонтное предприятие для нужд ВСУ и военный аэродром.

Как сообщили в Минобороны РФ, нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, предприятию по ремонту военной техники, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов и месту их запуска, складам боеприпасов.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве.