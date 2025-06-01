Минобороны заявило об уничтожении пусковых установок дронов ВСУ в Харьковской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные ударом ОТРК "Искандер" уничтожили пусковые установки ВСУ для запуска дронов-камикадзе дальнего действия в Харьковской области, заявило Минобороны РФ в воскресенье.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в результате точечного ракетного удара уничтожены шесть украинских пусковых установок для запуска дронов, восемь единиц автомобильной техники и около 30 единиц дронов-камикадзе, снаряженных к запуску.

Минобороны РФ в воскресенье распространило кадры этого удара.