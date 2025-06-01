Состояние пострадавших при ЧП в Курской области сотрудников РЖД удовлетворительное

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о состоянии здоровья пострадавших при обрушении моста сотрудников РЖД.

"В результате ночного ЧП на ж/д мосту под Железногорском пострадали трое сотрудников поездной бригады. (...) Их жизни ничто не угрожает", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

У 44-летнего помощника машиниста - ушиб грудной клетки, правового плечевого сустава, правового бедра. У второго 40-летнего помощника машиниста диагностирован ушиб грудной клетки, ушиб и повреждение связок правового голеностопного сустава.

У 35-летнего машиниста - открытый перелом нижней трети обеих костей левой голени со смещением, рваная рана левой голени, правого бедра и правой голени, ушиб грудной клетки и правого локтевого сустава.

"Все они еще ночью были доставлены в Железногорскую больницу. Их осмотрели медики. Состояние удовлетворительное. Тем не менее руководство железной дороги приняло решение перевести людей в ЧУЗ КБ "РЖД-Медицина" города Курск, где пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь", - добавил Хинштейн.