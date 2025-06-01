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Власти обещали восстановить движение на месте ЧП в Курской области через четверо суток

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Работы по ликвидации последствий обвала моста продолжаются в Железногорском районе Курской области, сообщил в воскресенье врио губернатора Александр Хинштейн.

"Сейчас поврежденный тепловоз оттащили в сторону, один из опрокинувшихся вагонов поставили на рельсы - в ближайшее время его оттянет поезд для аварийно-восстановительных работ. В течение четырех суток железнодорожное и автомобильное движение планируется восстановить: по крайней мере, и дорожники, и железнодорожники обозначают такие сроки, на что я очень рассчитываю", - написал он в своем телеграм-канале.

Хинштейн напомнил, что для автотранспорта организован объезд.

Хроника Подрыв железнодорожного моста в Курской области
Курская область Александр Хинштейн
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