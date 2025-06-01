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РФ и Бахрейн планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма в июне

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия и Бахрейн планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма в рамках ПМЭФ-2025, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе встречи с министром туризма Бахрейна Фатимой бинт Джаафар Ас-Сайрафи.

Российская делегация во главе с Решетниковым в воскресенье посещает с рабочим визитом Бахрейн, где запланирован ряд двусторонних встреч и переговоров, включая беседу с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой.

Для укрепления взаимодействия российская сторона, по словам Решетникова, подготовила проект меморандума о сотрудничестве в сфере туризма. Документ охватывает вопросы качества услуг, инвестиций, транспорта и безопасности.

Ожидается, что подписание меморандума и реализация совместных инициатив позволят увеличить турпоток между странами в 2025-2026 годах как минимум на 20-30%, отметили в Минэкономразвития.

В прошлом году число турпоездок между Россией и Бахрейном увеличилось на 8%, достигнув 32,3 тыс.

"В 2024 году число туристов из Бахрейна в Россию выросло в 5 раз по сравнению с 2023 годом. А в первом квартале 2025-го мы уже наблюдаем прирост еще на 50%. Благоприятным стимулом роста турпотока является развитие авиасообщения", - приводится в сообщении Минэкономразвития комментарий Решетникова.

В министерстве отметили, что для того, чтобы сделать страну еще более привлекательной для гостей из Ближнего Востока, Россия активно внедряет стандарты "Халяль" и "Muslim friendly".

"Первые отели в Москве, Сочи и Казани уже сертифицированы. Более 100 объектов подали заявки на получение соответствующего статуса. Мы разработали специальные маршруты и каталоги, учитывающие культурные особенности арабских туристов", - заявил Решетников.

В Минэкономразвития сообщили, что уже со 2 июня 2025 года авиакомпания Gulf Air запускает еженедельные чартерные рейсы из Бахрейна в Сочи - "это стало возможным после успешных ознакомительных туров для бахрейнских туроператоров и стабильной загрузки предыдущих рейсов".

В середине июня в России ожидают делегацию Бахрейна на Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя. На форуме пройдет отдельная сессия: бизнес-диалог России и Бахрейна. В сентябре в Санкт-Петербурге состоится заседание межправительственной комиссии.

Бахрейн Минэкономразвития РФ Максим Решетников Gulf Air ПМЭФ-2025
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