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Движение поездов на участке в Брянской области, где обрушился мост, возобновят в ближайшее время

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов в Выгоничском районе Брянской области, где ранее обрушился мост, скоро возобновят, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"В ближайшее время движения поездов по данному направлению будет возобновлено. На сегодня ремонтно-восстановительные работы закончены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС в понедельник продолжат работы по расчистке прилегающей территории.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.

В регионе объявлен трехдневный траур.

Хроника Обрушение моста на поезд в Брянской области
Брянская область МЧС
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