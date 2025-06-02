В больницах остаются 64 пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В больницах остаются 64 пострадавших при обрушении железнодорожного моста в Брянской области, врачи оценивают состояние семерых как тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы, РЖД и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 64 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 4 детей", - сказал Кузнецов.

В числе тяжелых пациентов один ребенок.

За амбулаторной медицинской помощью обратились 33 человека. 84 была оказана помощь психологов, сообщил Кузнецов.

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, погибли семь человек, пострадали 69.