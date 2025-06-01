Участок Выгоничи-Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Восстановительные работы на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области, где произошло обрушение автомобильного моста, завершены, открыто движение поездов, сообщила пресс-служба Российских железных дорог (РЖД) в воскресенье.

"Железнодорожники полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте ЧП "убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения, а также проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна".

В ночь на воскресенье в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. По последним данным, известно о семи погибших и 69 пострадавших. В СКР по факту произошедшего заведено уголовное дело.

В регионе объявлен трехдневный траур.