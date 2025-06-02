Что случилось этой ночью: понедельник, 2 июня

Атака на демонстрантов в Боулдере (США), телефонный разговор Лаврова и Рубио, возобновление движения поездов в Брянской области

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Для нанесения ударов по российским аэродромам Киев использовал собственную информацию, США разведданные не предоставляли, сообщила корреспондент CBS News при Белом доме Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники в администрации США.

- Несколько человек пострадали в результате атаки в американском городе Боулдер (шт. Колорадо). Злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью в демонстрантов, выступавших за освобождение израильских заложников. Он задержан.

- Сергей Лавров и Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили предстоящие переговоры России и Украины, которые пройдут в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщили в МИД РФ.

- Российская делегация передаст украинской стороне свой вариант меморандума по урегулированию непосредственно на переговорах в понедельник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с их подготовкой. Он также отметил, что Москва получила проект меморандума, подготовленного Киевом.

- РЖД сообщили о завершении восстановительных работ на участке Выгоничи - Пильшино в Брянской области, где в ночь на 1 июня произошло обрушение автомобильного моста. Движение поездов открыто.

- Во втором туре выборов президента Польши победил Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией "Право и справедливость". После обработки 100% бюллетеней он набрал 50,89% голосов, его соперник Рафал Тшасковский - 49,11%.