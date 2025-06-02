Минобороны РФ сообщило об уничтожении за сутки 205 дронов вне зоны СВО

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 316 украинских беспилотников, из них 205 - вне зоны СВО, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

Средствами противовоздушной обороны также сбиты две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, говорится в сообщении министерства.

По информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение цехам по производству ударных беспилотников, местам их запуска и хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.