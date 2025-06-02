Поиск

Что произошло за день: понедельник, 2 июня

Российский меморандум по урегулированию на Украине, итоги второго раунда переговоров в Стамбуле

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялся второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Он продлился около часа. По данным источника, до переговоров двустороннюю встречу провели руководители переговорщиков Владимир Мединский и Рустем Умеров. Вечером в понедельник российская делегация покинула отель и отправилась в аэропорт.

- РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. В нем предложено два варианта условий для прекращения огня. Первый вариант предполагает начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Второй вариант назван "Пакетным предложением" и состоит из десяти пунктов. Полный текст документа опубликован на сайте "Интерфакса".

- Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет по принципу всех на всех. Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных на следующей неделе.

- Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта для того, чтобы можно было собрать тела погибших.

- Киев передал Москве список из 339 детей для возвращения. Владимир Мединский сообщил, что "на самом деле речь идет о десятках детей", и "эти дети никем не похищены". Он заявил, что "есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни", и "если появляются родители, мы их возвращаем".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за минувшие сутки 205 дронов вне зоны СВО.

- Авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

- Kia отзовет в РФ 55,35 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания в блоке ABS. Ранее по той же причине отзывную компанию объявили в Hyundai.

- Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок избрана новым председателем Генассамблеи ООН. Инаугурация должна будет пройти 9 сентября.

- Хоккейный клуб СКА расторг контракт с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Новым тренером назначен Игорь Ларионов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу перед переговорами в Стамбуле

Предложения РФ (Меморандум) по урегулированию украинского кризиса. Текст

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

РФ назвала начало полного вывода ВСУ с территории РФ как один из вариантов для режима прекращения огня

МИД сообщил о случаях отказа туристам из РФ во въезде в Южную Корею

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет по формуле "всех на всех"

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира

Россия в одностороннем порядке передаст Киеву 6 тыс. тел украинских военных

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Россельхознадзор сообщил, что 95% "алтайского меда" производится за пределами Алтая

Российским авиакомпаниям установят лимит отказов при овербукинге

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд

Источники сообщили, что авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6478 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });