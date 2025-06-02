Что произошло за день: понедельник, 2 июня

Российский меморандум по урегулированию на Украине, итоги второго раунда переговоров в Стамбуле

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Состоялся второй раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Он продлился около часа. По данным источника, до переговоров двустороннюю встречу провели руководители переговорщиков Владимир Мединский и Рустем Умеров. Вечером в понедельник российская делегация покинула отель и отправилась в аэропорт.

- РФ передала Украине меморандум о прекращении огня и достижении долгосрочного мира. В нем предложено два варианта условий для прекращения огня. Первый вариант предполагает начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Второй вариант назван "Пакетным предложением" и состоит из десяти пунктов. Полный текст документа опубликован на сайте "Интерфакса".

- Россия и Украина договорились обменяться тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет по принципу всех на всех. Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных на следующей неделе.

- Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта для того, чтобы можно было собрать тела погибших.

- Киев передал Москве список из 339 детей для возвращения. Владимир Мединский сообщил, что "на самом деле речь идет о десятках детей", и "эти дети никем не похищены". Он заявил, что "есть дети, спасенные нашими солдатами ценой своей жизни", и "если появляются родители, мы их возвращаем".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за минувшие сутки 205 дронов вне зоны СВО.

- Авиасалон МАКС, скорее всего, не состоится третий год подряд, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

- Kia отзовет в РФ 55,35 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания в блоке ABS. Ранее по той же причине отзывную компанию объявили в Hyundai.

- Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок избрана новым председателем Генассамблеи ООН. Инаугурация должна будет пройти 9 сентября.

- Хоккейный клуб СКА расторг контракт с главным тренером команды Романом Ротенбергом. Новым тренером назначен Игорь Ларионов.