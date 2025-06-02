РФ предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, этот вопрос будет отрабатываться, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Последнее предложение, которое прозвучало с нашей стороны - поскольку часто украинская сторона говорит о необходимости прекращения огня, достаточно в общих словах - мы предложили конкретно прекращение огня: два-три дня на отдельных участках фронта", - сказал Мединский журналистам.

"Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими", - подчеркнул он.

По его словам, это делается, "чтобы могли подобрать командиры трупы своих солдат".

"Сейчас жарко, санитарная ситуация в серой зоне, опасность эпидемий. Поэтому мы хотим создать возможность, тем более что российская армия наступает, соответственно, их солдат в этой серой зоне на поле больше. Мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и тут же на месте быстро переданы для захоронения по-христиански противной стороне", - пояснил глава делегации.

По его словам, украинские военные пообещали это предложение в кратчайшие время проработать.